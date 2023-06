Bundesforste wollen Kammerer Bahnhofsareal kaufen

SCHÖRFLING AM ATTERSEE. Das ehemalige Bahnhofsareal im Schörflinger Ortsteil Kammer könnte Jahre nach Auflassung des Kopfbahnhofs nun den Besitzer wechseln. Die Österreichischen Bundesforste, denen der Attersee gehört, stehen in Verhandlungen mit dem Grundeigentümer, den Österreichischen Bundesbahnen, um den 7000 Quadratmeter großen Seeuferbereich mit einer Uferlänge von 300 Metern zu kaufen.

Wie beide Verhandlungspartner betonen, soll ? im Fall eines erfolgreichen Vertragsabschlusses ? die weitläufige Wiesenfläche auf lange Sicht öffentlich zugänglich bleiben. Eine Einigung wird im Herbst erwartet. Bereits ab kommendem Jahr soll dann ein neues Freizeit- und Erholungsareal entstehen, das ganzjährig kostenlos zugänglich und darüber hinaus öffentlich per Zug gut erreichbar ist.

Der Schörflinger Bürgermeister Gerhard Gründl (SPÖ) betont, seine Marktgemeinde sei in die Gespräche eingebunden, über die er sehr erfreut sei: "Die weitere Gestaltung der Freizeit- und Erholungsflächen wird in enger Abstimmung zwischen Bundesforsten und Gemeinde erfolgen." Ein genauer Zeitplan stehe noch nicht fest. "Das ist abhängig davon, wie schnell die Gemeinde Schörfling die Flächenwidmung einleitet, wie beim Land die Verfahren geführt werden, und auch von den Stellungnahmen", sagt Gründl. "Wir sind auf jeden Fall voll involviert und können sehr frei gestalten, natürlich in Abstimmung mit den Bundesforsten." Der Bürgermeister verspricht: "Das wird eine tolle Geschichte." (gs)

