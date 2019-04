Bundesforste verlängern die Verträge: Salzkammergut bleibt ein Bike-Paradies

BAD ISCHL. Pünktlich zu Beginn der Mountainbike-Saison im Salzkammergut schufen die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) und das Land Oberösterreich die rechtlichen Voraussetzungen für den Freizeitspaß auf groben Stollenreifen.

Forststraße hoch über dem Gosausee: Das Salzkammergut ist eines der schönsten MTB-Reviere weltweit. Bild: Tourismusverband

Der Rahmenvertrag, der die Nutzung der ÖBf-Forststraßen durch Mountainbiker ermöglicht, wurde vor wenigen Tagen bis 2023 verlängert.

Vereine wie die Naturfreunde fordern schon lange eine generelle Öffnung der staatlichen Forststraßen für Bergradler. Das lehnen die ÖBf jedoch ab und argumentieren unter anderem mit Haftungsfragen bei Stürzen. Auch ihre Jagdpächter hätten wohl wenig Freude mit den Freizeitsportlern.

260 Euro pro Kilometer und Jahr

Im Salzkammergut gaben die Staatsforste dennoch rund 600 Kilometer Forststraßen für Bergradler frei. Dadurch entstand ein Streckennetz, das in ganz Österreich seinesgleichen sucht. Laut Rahmenvertrag erhalten die ÖBf von der oberösterreichischen Landesregierung dafür jährlich 260 Euro pro freigegebenem Kilometer. Außerdem bezahlt Linz eine Sammelversicherung, um Haftungsprobleme zu vermeiden. Ähnliche Rahmenverträge gibt es mit den Ländern Steiermark (Ausseerland) und Salzburg (Wolfgangsee).

Profiteure sind die Mountainbiker, denen nur das schweißtreibende Kurbeln bleibt. Allerdings auch ein paar "Fair-Play-Regeln", wie die Österreichischen Naturfreunde festhalten. In einer Grundsatzerklärung versprechen sie: "Wir biken verantwortungs- und rücksichtsvoll. Wir befahren ausschließlich genehmigte Routen. Wir biken nicht in der Dämmerung und in der Nacht. Wir respektieren Mensch, Natur und Tiere. Fußgänger haben Vorrang – wir machen rechtzeitig auf uns aufmerksam. Wir sind nur zu Gast in der Natur."

