Bundesforste legen den Nasen 60.000 Eier ins Nest

Kam die Nase früher als Massenfisch in allen österreichischen Voralpenflüssen millionenfach vor, sind die Populationen seit mehreren Jahrzehnten stark zurückgegangen. Grund dafür sind vor allem die Verbauung und Regulierung der Gewässer. Sie verhindern Laichwanderungen der Nasen, wodurch die bis zu 40 Zentimeter langen Fische sich nicht ausreichend fortpflanzen können.

Eier aus der Pyhrn-Eisenwurzen

Doch in der Traun und in der Ager erhält die Nase nun Anschubhilfe. Die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) werden in den kommenden Tagen in Kooperation mit dem Fischerverein Traunseefischer massenhaft befruchtete Eier in die beiden Flüsse einbringen. Die Eier werden aus dem Neustiftgraben, einem Zubringerfluss der Enns in Großraming (Bezirk Steyr-Land), entnommen. Dort tummeln sich alljährlich Tausende Nasen, sobald die Wassertemperatur sieben Grad Celsius erreicht hat, um ihren Laich abzulegen.

Die befruchteten Eier werden dann rasch zu flach abfallenden Kiesbänken in der Traun und in der Ager gebracht, wo rund 150 Schotternester vorbereitet werden. In den rund 30 Zentimeter tiefen Mulden setzen die ÖBf-Fischexperten insgesamt 60.000 befruchtete Eier aus. Innerhalb weniger Wochen werden rund 20.000 Fischlarven schlüpfen und ihre erste Lebenszeit im Flachwasser verbringen, wo sie vor Fressfeinden geschützt sind. In einigen Jahren sollen die erwachsenen Fische zu diesem Ort zurückkehren, um hier selbst für Nachwuchs zu sorgen.

„Die Wiederansiedlung mit befruchtetem Laich aus Naturgewässern ist eine sehr nachhaltige Maßnahme, da hier im Gegensatz zum Einbringen von Zuchtfischen die natürliche Selektion greift“, sagt Andreas Gruber, ÖBf-Vorstand für Forstwirtschaft und Naturschutz. „So ist gewährleistet, dass die Jungfische perfekt an ihren neuen Lebensraum angepasst sind.“

Nasen erfüllen im Ökosystem eines Flusses wichtige Funktionen. Zum einen grasen sie mit ihrer hornigen Oberlippe die Steine am Boden ab und befreien sie so von übermäßigem Algenbewuchs. Zum anderen sind sie ein wichtiger Bestandteil in der Nahrungskette des stark vom Aussterben bedrohten Huchens. Experten hoffen, dass sich durch die Nasen-Wiederansiedelung auch seine Bestände erholen.

