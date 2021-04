Bundesforste geben im Ausseerland zwei neue Mountainbike-Strecken frei

Mit rund 1700 Kilometer freigegebenen Mountainbike-Strecken ist das Salzkammergut das unangefochtene Paradies für Stollenradfahrer in Österreich. Wenn es etwas zu bemängeln gibt, ist es einzig der Mangel an Singletrails abseits von Forststraßen. Hier wird jetzt Abhilfe geschaffen: Am Loser entsteht bis Ende dieses Jahres eine Downhill-Strecke.