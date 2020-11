Bum-Kreuzung in Vöcklamarkt wurde endlich entschärft

Als im Jahr 2008 Josef Six (ÖVP) Bürgermeister von Vöcklamarkt wurde, war die Entschärfung der unfallträchtigen Bum-Kreuzung (B1-Ortszufahrt) eines seiner wichtigsten politischen Ziele. Vergangenes Monat verabschiedete sich Six nach zwölf Jahren in die Pension, und fast zeitgleich ging sein Wunsch endlich in Erfüllung. Am Freitag, um 10 Uhr wurde die neue Ampelanlage am Schnittpunkt der beiden Straßen B1 und L509 in Betrieb genommen.

Rund eine Million Euro nahm die Landesregierung in die Hand, um die gefährliche Kreuzung in acht Monaten Bauzeit zu entschärfen.

Gemeinde wollte Kreisverkehr

Die Marktgemeinde Vöcklamarkt hätte sich eigentlich einen Kreisverkehr gewünscht, konnte sich damit in Linz aber nicht durchsetzen. Zum einen wohl aus Kostengründen: Der Kreisverkehr wäre dem Steuerzahler deutlich teurer gekommen, heißt es. Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner hebt aber auch andere Vorteile der Ampellösung hervor. So könne die Ampel individuell auf die vorhandene Situation reagieren. Die Signalphasen sind verkehrsabhängige gesteuert, Hauptverkehrsströme werden dabei bevorzugt. „Dadurch wird die Leistungsfähigkeit der Kreuzung maßgeblich gesteigert“, sagt Steinkellner. „Bei einem Kreisverkehr ist so eine Verkehrsbeeinflussung nicht möglich, jeder Ast wird da gleich behandelt.“ Durch die Ampelregelung sei außerdem auch das Überqueren der Straße für die Fußgänger sicherer, so der Landesrat.

Um sowohl die Wiener Straße B1 als auch die Frankenburger Straße L509 auf die Ampelanlage vorzubereiten, mussten bestehende Abbiegestreifen verlängert, Kurvenradien adaptiert sowie ein Rechtsabbiegestreifen von der B1 Wiener Straße in die L509 errichtet werden. Durch diesen Umbau der Kreuzung wird die bestehende Rampe der L509 (Fahrtrichtung Vöcklamarkt) entbehrlich. Diese wird noch im heurigen Jahr als Landesstraße aufgelassen. Ergänzt wird die Kreuzung zusätzlich noch mit neuen, zwei Meter breiten Gehwegen für die Fußgänger. (ebra)

