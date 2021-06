Bürgermeisterwechsel in Ebensee bereits in der kommenden Woche

Bereits Anfang des Jahres kündigte der Ebenseer Bürgermeister Markus Siller (SPÖ) an, bei der am 26. September stattfindenden Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl nicht mehr anzutreten. Die Salzkammergut-Nachrichten berichteten. Nun findet der Bürgermeisterwechsel in der Salinengemeinde bereits am 1. Juli, also heute in einer Woche, statt.