Bürgermeisterwechsel in Bad Goisern: Leopold Schilcher folgt Peter Ellmer

Seit zwölf Jahren ist Peter Ellmer (SP) Bürgermeister von Bad Goisern, gestern gab der 63-Jährige bei einer Pressekonferenz seinen Rückzug mit Ende dieses Jahres bekannt und stellte gleichzeitig seinen Nachfolger vor. Es wird dies der bisherige Vizebürgermeister Leopold Schilcher (SP). Wichtig sei sowohl dem scheidenden als auch dem neuen Ortschef eine reibungslose, komplikationslose Amtsübergabe. "Und das schaffen wir", so die beiden Lokalpolitiker unisono.

Schilcher (Geburtsjahr 1962) ist gebürtiger Goiserer und war 35 Jahre lang berufsbedingt abseits seiner Heimatgemeinde in der Bewährungshilfe tätig. 2010 kehrte er zurück. Sein Vorgänger ließ die vergangenen zwölf Jahre Revue passieren: "Es war eine gute Zeit für Bad Goisern, und es ist Schritt für Schritt weitergegangen", so Peter Ellmer. Die zahlreichen Projekte und Vorhaben, die während seiner Amtszeit realisiert worden seien, waren nie Schnellschüsse, sondern seien kontinuierlich entwickelt worden. "Und Goisern steht jetzt gut da." Herausragend sei etwa der Neubau des Vivea-Gesundheitszentrums gewesen. Der vorherige Konkurs des alten Kurhotels sei eine Katastrophe gewesen, man habe nicht so recht gewusst, wie es weitergehen solle, doch das Ganze habe sich zur Glückssache für den Ort entwickelt, weil man das Projekt kreativ realisieren habe können. Ein weiterer Punkt, den Ellmer in seinem Rückblick nannte, war die touristische Entwicklung von Bad Goisern: In seiner Amtszeit seien die Nächtigungszahlen nahezu auf das Doppelte des vorherigen Werts angewachsen – auf mittlerweile 300.000.

Verkehr verdreißigfacht

Bei einem Ausblick auf die Zukunft betonten Ellmer und Schilcher vor allem die Verbesserung der Sicherheit entlang der B145 als Durchzugsstraße. Der Verkehr habe sich nämlich in den vergangenen beiden Jahrzehnten verdreißigfacht. Auch leistbare Mietwohnungen, die künftige Gesundheitsversorgung sowie das Projekt "Marktplatz neu" seien wichtige Themen für Goisern.