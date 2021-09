Bürgermeisterin greift ein

Seit geraumer Zeit häufen sich in Vöcklabruck die Beschwerden über nächtliche Ruhestörungen durch Besucher des Hamischen Gatterls und auch über Verunreinigungen dieses Platzes. Zahlreiche Bewohner der Buchleitensiedlung trugen daher den Wunsch an Bürgermeisterin Elisabeth Kölblinger (VP) heran, verkehrsberuhigende Maßnahmen zu treffen, um dem unerwünschten Treiben an dem beliebten Ausflugsziel ein Ende zu setzen.

Nach intensiver Diskussion in den Gemeindegremien wurde beschlossen, bei der Bezirkshauptmannschaft die Verordnung eines Fahrverbotes für alle Kraftfahrzeuge, ausgenommen Anrainerverkehr, zu beantragen, das nun ab den Kreuzungen Nestroystraße/Höhenstraße, Nestroystraße/Ginzkeystraße sowie Nestroystraße/Grillparzerstraße verhängt wurde.

Bürgermeisterin Kölblinger: "Ich hoffe, dass die geplagten Anrainer nun wieder eine ungestörte Nachtruhe haben und unser Bauhofteam nicht mehr die Hinterlassenschaften undisziplinierter nächtlicher Gäste beseitigen muss."