Bürgermeisteramt ist ein Job, wo viele Managementfähigkeiten gefragt sind

Bei den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen genau vor einem Jahr kam es in etlichen Gemeinden zu faustdicken Überraschungen. So auch in Attersee, wo der Grüne Rudolf Hemetsberger als stimmenstärkster Kandidat hervorging und zwei Wochen später in der Stichwahl mit knapp 60 Prozent zum Bürgermeister gewählt wurde.