Bürgermeister Six aus Vöcklamarkt legt Amt zurück

"Ich habe meine Funktion und die damit verbundenen Projektarbeiten zur Weiterentwicklung von Vöcklamarkt und der gesamten Region immer sehr gerne und mit großer Freude ausgeübt", blickt Six zurück. Besondere Projekte wie der Neubau des Altstoffsammelzentrums, der Einbau des Kunstrasenspielfelds, der Ausbau der Kinderbetreuung und die Bereitstellung von leistbaren Bauflächen waren ihm ein Anliegen. Die Trinkwasserversorgung wurde auf neue Beine gestellt, der Schulkomplex saniert und mehre Liegenschaften wurden angekauft.

"Ganz besonders aber freut mich, alle wesentlichen Beschlüsse zum Bau unseres Gemeinde- und Gesundheitszentrums herbeigeführt zu haben", betont der scheidende Ortschef. In dem geplanten Neubau im Ortskern werden sowohl das Gemeindeamt als auch Arztpraxen Platz finden. "Die Idee der Errichtung am jetzigen Platz treibt mich seit fast zehn Jahren an", betont Six.