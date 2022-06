Die Endlosdiskussion um ein umstrittenes Wohnbauprojekt in der Scharnsteiner Peripherie ("In der Lahn") geht ein weiteres Mal in die Verlängerung. Und diesmal scheint sich das Blatt zugunsten der Projektbefürworter (ÖVP) zu wenden. In der jüngsten Gemeinderatssitzung sollte eigentlich über die Rückwidmung des 14.000 Quadratmeter großen Baulandes in Grünland abgestimmt werden. Es wäre das endgültige Aus für das geplante Siedlungsbauprojekt (13 Einfamilienhäuser) gewesen. Bereits im Februar hatte