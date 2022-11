Bürgermeister ließen für einen Tag ihr Auto stehen

Ohne Probleme meisterten die Ortschefs der Klima- und Energie-Modellregion die "7 Tage – 7 Bürgermeister:innen"-Challenge. Um Vorbild für ihre Bewohner zu sein, ließen die sieben Mondseeland-Bürgermeister für einen Tag ihr Auto stehen und waren klimafreundlich zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Postbus-Shuttle unterwegs.

"Auch wenn man ziemlich eingeteilt ist in der Gemeinde, geht es mit dem Rad sehr gut", bilanziert Bürgermeister Matthias Hausleithner aus Oberwang. "Es hilft, dass man zwischen den Terminen wieder runterkommt." Auch Bürgermeister Günther Pfarl aus Zell am Moos fiel es nicht schwer, auf das Fahrrad umzusteigen. Josef Wendtner, Bürgermeister der Marktgemeinde Mondsee, geht seit vielen Jahren zu Fuß ins Büro. "Anlässlich der Mobilitätswoche habe ich das Fahrrad benützt, was beim Wochenmarkt auch den Besucherinnen und Besuchern sehr gefiel." Wendtner versucht, die Menschen von der klimafreundlichen Mobilität zu überzeugen: "Wir müssen alle zum Klimaschutz beitragen, reden allein ist zu wenig."

Postbus-Shuttle funktioniert

Das noch junge Postbus-Shuttle Mondseeland wurde in der Europäischen Mobilitätswoche auch gern gerufen, um zu Besprechungsterminen oder Veranstaltungen zu kommen. Bürgermeister Hans-Peter Pachler aus Innerschwand erzählte, dass seine Fahrten mit dem Postbus-Shuttle einfach zu buchen waren und dass der Shuttledienst pünktlich und unkompliziert funktioniert: "Die neue Mobilitätsform im Mondseeland gefällt mir sehr gut und ist wärmstens weiterzuempfehlen. Ob für die Kinder zur Musikprobe oder zum Fußballtraining – das ist alles überhaupt kein Problem und sehr effizient. Auch für Besorgungen aller Art haben die Fahrgäste genug Stauraum im Shuttle."

Das finden auch die Bürgermeister Andreas Hammerl von St. Lorenz und Johann Dittlbacher aus Tiefgraben sowie die Obfrau der beiden Regionalentwicklungsvereine REGMO & FUMO und Bürgermeisterin der Gemeinde Oberhofen am Irrsee, Elisabeth Höllwarth-Kaiser. "Selbst an nassen Tagen eignet sich das Shuttle bestens, da man sich die Parkplatzsuche spart und längere Wege zu Fuß vermeiden kann", schätzt Höllwarth-Kaiser das neue System.