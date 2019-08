Bürgermeister Franz Eisl ist jetzt auch Gutsverwalter

Erhard Scheidt, Besitzer der Herrschaft St. Wolfgang, hat Bürgermeister Franz Eisl (ÖVP) als neuen Verwalter des Forstbetriebs bestellt. "Ich habe Eisl sowohl als Privatmann, als Jäger wie auch als Bürgermeister kennen und schätzen gelernt – mir gefällt, wie er arbeitet und was er für St. Wolfgang leistet", begründet Scheidt den Schritt.

Eisl selbst bleibt auch Bürgermeister und wird beide Tätigkeiten in Teilzeit absolvieren. Seit seiner Wahl vor vier Jahren sei er mit der Sanierung der Gemeindeverwaltung voll beschäftigt gewesen. Dieses Projekt wird aber in diesem Sommer abgeschlossen sein (siehe Bericht oben). "Ich wollte nie Berufspolitiker sein – deshalb freue ich mich auf die neue Aufgabe in der Privatwirtschaft", sagt Eisl. Sein Bürgermeisteramt will er aber nicht aufgeben. "Ich mache das mit größter Freude", sagt er. "Solange mir die Menschen in St. Wolfgang ihr Vertrauen schenken, bin ich stolz, ihr Bürgermeister sein zu dürfen."

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass das Ortsoberhaupt von St. Wolfgang zugleich auch Gutsverwalter der Herrschaft St. Wolfgang ist. Vor 90 Jahren war der damalige Bürgermeister Josef Mühlbacher ebenfalls in Personalunion zugleich für den traditionsreichen Forstbetrieb verantwortlich.

Die Herrschaft St. Wolfgang ist ein 1800 Hektar großer Land- und forstwirtschaftlicher Betrieb, der auch über einen Teil des Wolfgangsees verfügt. Zudem verfügt das Unternehmen über Immobilien. Seit drei Generationen ist die Herrschaft im Besitz der Familie Scheidt. (ebra)