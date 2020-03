Bürgermeister feierte seinen 13. Geburtstag

Wer am 29. Februar zur Welt kommt, hat streng genommen nur in Schaltjahren – und damit nur alle vier Jahre – Geburtstag. Das Gemeine daran: Betroffene altern deshalb auch nicht langsamer als der Rest der Menschheit. Der Opernkomponist Gioachino Rossini war ein Vertreter dieser seltenen Gattung. Aber auch Vorchdorfs Bürgermeister Gunter Schimpl kam an einem 29. Februar zur Welt. Im Jahr 1968, um genau zu sein.

Der deshalb nun 52-Jährige feierte am Samstag seinen 13. Geburtstag. Und weil sich diese Gelegenheit vergleichsweise selten ergibt, lud Schimpl Freunde, Wegbegleiter und Rathausmitarbeiter zu einem gemütlichen Fest ein. Geschenke lehnte er ab. Wer wollte, durfte aber Geld für den Sozialfonds „Wir helfen“ spenden.

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass der 14. Geburtstag des Bürgermeisters ein ganz besonderer wird. Der 29. Februar 2028 ist ein Faschingsdienstag. (ebra)