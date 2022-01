Bürgerinitiative übernimmt Wirtschaftsressort

"Der Endausbau des Betriebsbaugebietes steht klarerweise auf der Agenda", betont der neue Wirtschaftsreferent. "Mindestens genauso wichtig ist es aber auch, bei den kleinen Herausforderungen zu unterstützen. Stichwort Bürokratieabbau."

Hemetsberger wolle in seiner neuen Funktion Gampern als "Service-Gemeinde" positionieren und so einen Wirtschaftsturbo zünden, wie die Bürgerinitiative in einer Presseaussendung erklärt.