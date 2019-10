Bürgerinitiative gegen Heilstollen reagiert enttäuscht

In der Salinengemeinde gehen die Wogen weiterhin hoch in der Causa "Heilstollen". Das vom Ebenseer Unternehmer Anton Putz ins Auge gefasste und geplante Projekt fand nach den Berichten in den Salzkammergut-Nachrichten auch im Wiener "Standard" seinen Niederschlag. Darin wird der Ebenseer Bürgermeister Markus Siller (SP) mit den Worten zitiert, er habe mit einer positiven Nachnutzung (des einst vom NS-Regime zur Zwangsarbeit benutzten Stollens, Anm.) kein Problem. Die Bürgerinitiative würde laut "Standard" nur "die Nazi-Keule vorschieben". Siller: "Kein KZ-Häftling wird wieder lebendig, wenn wir den Stollen nicht nutzen." Dann dürfe man in Ebensee nicht einmal das Trinkwasser nutzen, denn die Brunnen seien von KZ-Häftlingen errichtet worden.

Die Bürgerinitiative gegen den Heilstollen reagiert empört und verfasste einen Brief an den Gemeinderat, in dem die Gruppierung um ihren Sprecher Reinhold Reisenbichler ihrer Empörung Ausdruck verleiht. Zitat: "Aussagen, wie ‚die schwingen nur die Nazikeule‘ oder ‚die wollen nur ihre Ruhe‘ sind provozierend und nicht geeignet, die Angelegenheit in Ruhe konstruktiv zu diskutieren." Eine Unterschriftenliste sei ignoriert worden, nun wolle sich die Initiative noch besser abstimmen und organisieren, stehe aber für Gespräche trotz der negativen Entwicklung weiterhin zur Verfügung.