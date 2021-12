Die Stadtgemeinde Gmunden plant 2022 Investitionen von zwei Millionen aus dem ordentlichen Haushalt und 9,7 Millionen Euro aus dem außerordentlichen. Dies gab Finanzstadtrat Thomas Höpoltseder in der Budgetsitzung des Gemeinderates bekannt. Geplant sind unter anderem ein Umbau bzw. die Sanierung des Rathauses (220.000 Euro), die Sanierung der Landesmusikschule (1,3 Millionen Euro), neue WC-Anlagen in Weyer und in Franzl im Holz (220.000 Euro), Photovoltaikanlagen und E-Ladestellen (230.000