Buchpräsentation in einem schwimmenden Künstlersalon

Was einst Tradition war, wurde jetzt am Attersee neu belebt: Künstlersalons, die inspirierende Begegnungen schaffen. Vor allem Frauen spielten anno dazumal dabei eine wichtige Rolle. Die Idee von Elisabeth Schweeger, der Chefin der Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024, diese Künstlersalons wiederzubeleben, wurde von Schifffahrts-Chefin Doris Cuturi-Stern mit dem wohl ersten schwimmenden Künstlersalon der Welt umgesetzt.

Das Klimt-Mahler-Schiff der Attersee-Schifffahrt drehte eine abendliche Runde und legte in Unterach an, wo OÖN-Karikaturist Gerhard Haderer und Hans-Peter Falkner, Ziehharmonika-Spieler der Kultband Attwenger, gemeinsam auf der Bühne des Pfarrsaals standen und das Publikum mit einer gemeinsamen Live-Cartoon-Show mit Musik, Hirn und Humor unterhielten.

Auf dem festlich beleuchteten Schiff wurde indessen eine Premiere gefeiert: Schifffahrts-Chefin Doris Cuturi-Stern präsentierte vor Ehrengasten und Kulturinteressierten – darunter auch die beiden Ortsoberhäupter Nicole Eder (Steinbach am Attersee) und Georg Baumann (Unterach am Attersee) – das Buch „Sternstunden und Geheimtipps von Menschen im Salzkammergut“. Das Buch gibt Einblicke in die Geschichte der Stern-Gruppe, bekannter unter dem Namen Stern & Hafferl: von technischen und künstlerischen Sternstunden bis hin zum James-Bond-Dreh auf Österreichs erstem Solarschiff auf dem Altausseer See. Prominente wie Bundespräsident Alexander Van der Bellen oder Biogärtner Karl Ploberger geben Geheimtipps rund um die Attersee-Schifffahrt, Atterseebahn, Altaussee-Schifffahrt und Traunseetram. Kaum ein anderes Familienunternehmen hat das Salzkammergut so geprägt wie die Stern-Gruppe, die einst Energie und Mobilität nach Oberösterreich brachte und inzwischen mit einem ihrer Unternehmen sogar weltweit tätig ist. Das Buch „Sternstunden und Geheimtipps von Menschen im Salzkammergut“ ist bis zum 24. Dezember in limitierter Auflage erhältlich, inklusive eines Gratis-Gutscheins für die Attersee- und Altausseeschifffahrt für zwei Personen.

Am Ende der Präsentation erhielten alle Besucher ein signiertes Pudertanz-Poster von Gerhard Haderer.

