Buchhändler haben im Lockdown den Online-Riesen Kunden abgejagt

"Der Lockdown trifft uns hart, das war ein schwerer Schlag", schätzt Michael Neudorfer, dass er in seinem Vöcklabrucker Geschäft nur ein Drittel des üblichen Weihnachtsumsatzes macht. "Das Rennen um den Umsatz haben wir verloren."

Völlig ungewiss ist, wie die Kunden aufs Aufsperren ab Freitag reagieren, ob sie die Geschäfte stürmen werden. "Es steht in den Sternen, wie die 2G-Regel zu überprüfen ist", ärgert sich Neudorfer. "Wir haben dafür kein Tool." Am Sonntag lässt Neudorfer in seiner Buchhandlung die Rollläden unten. "Das will ich meinen Mitarbeiterinnen nicht antun, die haben sich eine Pause verdient."

Trotz der recht mühsamen Situation sieht Neudorfer auch einen positiven Aspekt: Mit den Lockdowns hat er neue Kunden gewonnen, die "vom Online-Riesen auf den lokalen Händler" umgeschwenkt sind. Vor allem Junge und Familien haben das Buchangebot des regionalen Handels entdeckt.

Erich Weidinger, Chef vom "Atterbuch" in Seewalchen, will nicht jammern und schon gar nicht im Corona-Schock erstarren. Auch er bietet Bücher via Versand und Abholung an. "Es ist aber wahnsinnig viel Aufwand, etwa die drei- bis fünffache Arbeit", erzählt er.

Eine weitere Kehrseite der Medaille: "Im Geschäft schaut es aus wie Sau." Sackerl und Packerl stehen herum und müssen bis zum Wiederaufsperren am Freitag sortiert werden. "Wir haben dann bis Weihnachten durchgehend geöffnet, bis das Weihnachtsglöcklein uns ruft und mir ein Weihnachtsmannbart gewachsen ist", nimmt Weidinger die Situation mit Humor. Es wurmt ihn jedoch, dass im Lockdown fast alle Geschäfte offenhalten konnten, nur nicht die Buchhändler.

"Ich bin recht zufrieden, wie es läuft", berichtet Andrea Schrattenecker vom GEA-Geschäft in Schwanenstadt, wo der Buchhandel Schachtner eine Filiale betreibt. Beim aktuellen Lockdown sei nicht so viel auszuliefern, weil diesmal die Abholstation sehr gut angenommen wird.