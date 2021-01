Bub von Piste abgestürzt

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Der Bub aus Niederösterreich war am Neujahrstag gemeinsam mit zwei weiteren Kindern und einer 48-Jährigen Begleitperson auf der Zwieselalm unterwegs. Gegen 13 Uhr fuhren die Kinder unterhalb des Pistenabschnitts "Kanonenrohr" in die derzeit noch nicht geöffnete Piste "Hängleiten" ein. Die 48-Jährige Person konnte die Kinder nicht rechtzeitig davon abhalten und fuhr hinter ihnen über die ungesicherte Piste ab. Der neunjährige Bub übersah in diesem Bereich den unmarkierten Pistenrand und stürzte plötzlich hinunter. Er prallte beim Sturz gegen eisig-harte Schneemassen und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, wie die Polizei am Freitag berichtete. Der junge Niederösterreicher wurde von der Pistenrettung ins Tal und von dort mit der Rettung ins Krankenhaus nach Bad Ischl gebracht.