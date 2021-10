Brüderpaar verletzte sich bei Sturz von Baugerüst schwer

Der 22-Jährige half gegen 11 Uhr seinem 24-jährigen Bruder bei Renovierungsarbeiten an dessen Haus im Bezirk Vöcklabruck. Während sie mit Spachtelarbeiten an der Hausfassade beschäftigt waren, brach plötzlich eine Schalltafel des Gerüstes durch, wodurch Beide aus einer Höhe von 1,85 cm zu Boden stürzten. Das Brüderpaar verletzte sich dadurch schwer und wurde vom Notarzt in das Landeskrankenhaus Vöcklabruck eingeliefert.