"Brot ist Kultur, in Brot steckt unsere Landschaft"

Die Pädagogin gibt ihr Wissen an der HLW Vöcklabruck (Don-Bosco-Schule) an die Jugend weiter.

Das Thema Brotbacken begleitet Christine Lahninger seit ihrer Kindheit. Schon ihre Mutter bereitete jeden Donnerstag den Sauerteig in der Bauernstube vor, um ihn tags darauf zu backen. Der angenehm säuerliche Duft und der ehrfurchtsvolle Umgang mit dem rohen Teig sind der 62-jährigen Gschwandtnerin bis heute in Erinnerung geblieben. Auch sie selbst schiebt für ihre Familie jede Woche einen Laib in den Ofen. "Für mich ist Brot unendlich viel mehr als ein billiger Sattmacher", sagt sie.