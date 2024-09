Unangenehme Briefwahl-Panne in Frankenmarkt

In Frankenmarkt kam es zu einer unangenehmen Verwechslung.

In den richtigen Umschlägen waren die falschen Wahlkarten enthalten: Ein unangenehmer Fehler im Zusammenhang mit der Nationalratswahl am 29. September ist Ende vergangener Woche in Frankenmarkt passiert. Ein Ehepaar hatte die Briefwahlunterlagen von ihnen unbekannten Personen zugeschickt bekommen.

Es dürfte kein Einzelfall gewesen sein: Den Großteil der Verwechslungen konnte die Gemeinde aber noch vor der Zustellung selbst korrigieren. Jene, die in Frankenmarkt eine Wahlkarte beantragt haben, sind nun aufgefordert, "die Wahlunterlagen zu prüfen und umgehend zu retournieren", sollten sie nicht auf die richtige Person ausgestellt sein.

Die Marktgemeinde Frankenmarkt entschuldigte sich bereits bei allen Betroffenen für die Unannehmlichkeiten.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger