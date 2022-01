Brieftaschen aus Autos in Bad Ischl gestohlen: Seriendieb gefasst

Seit Oktober haben sich die Anzeigen gehäuft. Bargeld, Bankomatkarten und Ausweise sind nachts aus Fahrzeugen gestohlen worden, die meist unversperrt in Siedlungsgebieten abgestellt waren. Nach einem neuerlichen Diebstahl am 13. Jänner nahmen die Ermittler einen 42-Jährigen ohne Wohnsitz fest. Der Mann hatte eine gestohlene Brieftasche bei sich. Er soll zumindest für acht Diebstähle, die sich von 12. Oktober bis 13. Jänner ereignet haben, verantwortlich sein. Außerdem steht der unstete 42-Jährige im Verdacht, mit den gestohlenen Bankkarten Waren an Snackautomaten und Bahntickets gekauft zu haben. Der Beschuldigte zeigte sich zum Teil geständig, er befindet sich nun in der Justizanstalt Wels.