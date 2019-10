Eine breite Allianz mit 31 zu 6 Stimmen einigte sich am Montagabend im Vöcklabrucker Gemeinderat darauf, den Stadtplatz als Begegnungszone zu gestalten. Als Kompromiss wurde eine Durchfahrtssperre am Abend und an den Wochenenden beschlossen. Die Grünen setzten sich vergeblich für eine Fußgängerzone ein. "Die Begegnungszone ist in Wahrheit eine Befahrungszone", ätzte Stefan Hindinger (Grüne).