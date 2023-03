Breite Ablehnung für Asylquartier-Pläne in Linz

LINZ. Gerüchte gab es schon länger, nun ist es fix. Die Meldung, dass der Bund in dem ehemaligen Ibis-Hotelstandort beim Linzer Hauptbahnhof tatsächlich ein Asylquartier einrichtet, schlug gestern hohe Wellen. Auslöser war ein Antrag der Linzer Freiheitlichen in der gestrigen Gemeinderatsitzung an Bürgermeister Klaus Luger rund um (geplante) Asylquartiere in der Stadt.

Luger informierte kurz nach Sitzungsbeginn um 14 Uhr darüber, dass ihm seitens des Bundes mitgeteilt worden sei, dass bis zu 300 Flüchtlinge an dem Standort untergebracht werden sollen – vorerst befristet bis Jahresende. Der politische Aufschrei kam prompt, quer durch die Fraktionen. Die Front der Ablehnung ist breit. Doch Mitspracherecht hat die Stadt keines. Von einem fatalen Zeichen an die Bürger (Luger) und einer unverantwortlichen Entscheidung (FP-Stadtrat Michael Raml) war da die Rede.

Keine Vollbelegung zum Start

Andreas Achrainer, Geschäftsführer der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU), bestätigt die Pläne im Gespräch mit den OÖN. Die Unterkunft würde zur Entlastung bestehender und als Ersatz für Quartiere, deren Verträge auslaufen, benötigt.

In Betrieb genommen werden soll das Quartier bereits in wenigen Wochen. Es sei aber nicht geplant, das Objekt von heute auf morgen auf eine Belegung von 300 Personen "hochzufahren". Vielmehr soll mit einer geringeren Zahl von Flüchtlingen gestartet werden. Die Betreuung der Flüchtlinge übernimmt die BBU selbst. Laut Achrainer werde rund um die Uhr Personal vor Ort sein.

Die Kritik an der maximalen Kapazität von 300 Personen will der BBU-Geschäftsführer nicht gelten lassen. Er argumentiert, dass es sich beim neuen Quartier um eine Erstanlaufstelle und keine längerfristige Unterkunft handle. Was in der Praxis bedeutet, dass die Menschen nur ankommen, temporär betreut und dann in die Landesbetreuung mit kleineren Quartieren übergeben würden. "Man soll nicht Äpfel mit Birnen vergleichen", sagt er. Die Zimmer müssten nicht adaptiert werden, die Zahl von 300 unterzubringenden Personen ergebe sich aus der früheren Hotelkapazität.

"Ich halte innerstädtisch ein Quartier für 300 Personen für zu groß", hieß es gestern von Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) – mit Verweis darauf, dass für Landesquartiere eine klare 100-Personen-Obergrenze gelte. Kritisch äußerte sich auch Helge Langer, Klubobmann der Linzer Grünen. Großquartiere würden den Integrationsprozess erschweren und oft mehr Probleme schaffen als lösen. Für Christian Schörkhuber von der Volkshilfe Oberösterreich werden mit den Debatten die Emotionen in unnötiger Weise in die Höhe getrieben. Bei der Zahl der Asylanträge sei gerade Entspannung in Sicht.

Ungeeigneter Standort

Nicht nur die Zahl der potenziell untergebrachten Personen, sondern auch der Standort löst Unmut aus. Sowohl SPÖ, ÖVP als auch FPÖ verwiesen darauf, dass dieser aufgrund seiner Nähe zum Hauptbahnhof und zum Volksgarten absolut ungeeignet sei. Schon jetzt gebe es hier Sicherheitsprobleme, eine weitere Verschärfung der Situation sei mit dem Flüchtlingsquartier zu erwarten.

Mit der Entscheidung für das Quartier sind auch die Debatten über einen potenziellen Kauf der Immobilie durch die Stadt Linz – zumindest auf politischer Seite – wieder voll entbrannt. Schon Ende des Vorjahres, als die Asylquartier-Pläne erstmals bekannt wurden, habe er den Eigentümern angeboten, Verhandlungen über den Ankauf des Objektes zu starten, sagte Luger. Eine Reaktion sei ausgeblieben. ÖVP und FPÖ drängen nun darauf, erneut das Gespräch zu suchen. Seitens der BIP Immobilien Development GmbH als Eigentümerin wird auf OÖN-Anfrage von einer "Zwischennutzung" für den Standort gesprochen, mit der die Zeit überbrückt werde, bis mit den Umbauarbeiten am Areal gestartet werden könne. Wie berichtet, ist geplant, das Hotel neu zu gestalten und mit einem neuen Betreiber fortzuführen.

Klar ist seit gestern auch, dass das Quartier am Ibis-Areal nicht das einzige neue Quartier des Bundes in der Landeshauptstadt bleiben wird. So lässt Achrainer damit aufhorchen, dass die BBU mit den ÖBB in abschließenden Vertragsverhandlungen über die Nutzung der ehemaligen Lehrlingswerkstätte in der Unionstraße sei. Neue Diskussionen dürften damit programmiert sein. (cdi, jp, staro)

