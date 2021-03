Braunau: Vor allem der Süden betroffen

BRAUNAU, RIED. Seit mehreren Tagen ist der Bezirk Braunau bei den Corona-Zahlen im traurigen Spitzenfeld. Rund 400 aktive Fälle wurden gestern gezählt. Die meisten davon in Mattighofen, mehr als 80 bei rund 7000 Einwohnern. Dort ist es in einem Betrieb zu einer Fallhäufung gekommen, etwa 25 aktive Fälle werden zu diesem Cluster noch gezählt, 41 waren es laut Krisenstab Anfang vergangener Woche. Aus der Nachbargemeinde Schalchen werden mehr als 30 Fälle gemeldet. Auch in Lengau und Lochen an der Grenze zum Salzburger Flachgau steigen die Zahlen, zusammen sind dort mehr als 80 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Die Ursachen der stark steigenden Infektionszahlen seien vielfältig, sagt Bezirkshauptmann Gerald Kronberger. Neben der Fallhäufung in Mattighofen gebe es sehr viele Fälle in Großfamilien und Nachbarschaften. Behördliche Schließungen von Kindergärten wurden zwar keine angeordnet, aber einige Betreiber hätten freiwillig geschlossen, weil vereinzelt Betreuer positiv getestet wurden. Auch aus den Schulen werden immer wieder positive Tests gemeldet, sagt er. Die Bürgermeister und Bezirkshauptmann Kronberger appellieren an die Bevölkerung, sich an die Maßnahmen zu halten, um weitere Einschränkungen, wie zum Beispiel Ausreisetests, noch zu verhindern.

Anders als im Bezirk Braunau gibt sich die Behörde im Bezirk Ried mit Informationen sehr zurückhaltend. Es gebe keine aktuellen Fallhäufungen. Einige Betriebe führen laufend Testungen durch, daher schlagen positiv getestete Mitarbeiter in der Statistik auf, heißt es auf OÖN-Anfrage. Man gehe sehr transparent mit Daten um. Zahlen zu den einzelnen Gemeinden will man zugleich aber nicht herausrücken. (mala/sedi)