Brandstiftung in Pinsdorf

Gegen 19:40 wurde die Frau beim Spazierengehen in Pinsdorf in der Gmundnerstraße auf einen Brand in einem Fahrradabteil aufmerksam. Sofort verständigte sie die Feuerwehr, welche den Brand umgehend löschen konnte. Polizisten konnten eruieren, dass ein unbekannter Täter eine bisher unbekannte Zündquelle eingebracht hat, wodurch ein Sonnenschirm in Brand geriet. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.