Brand in Traditionswirtshaus forderte 120 Feuerwehrleute

120 Feuerwehrleute standen am Donnerstagnachmittag in Lauffen bei Bad Ischl (Bezirk Gmunden) im Einsatz. Gegen 15:30 Uhr war in der Küche eines Wirtshauses Feuer ausgebrochen. Alarmstufe Zwei wurde ausgerufen, sieben Wehren aus der Umgebung rückten mit 18 Fahrzeugen an.

Zwei Personen wurden aus den Wohnungen neben und über der Gaststube in Sicherheit gebracht, bevor Atemschutztrupps zum Brandherd vordrangen. Durch den Dunstabzug hatte sich das Feuer in der hölzernen Zwischendecke ausgebreitet. Bange Minuten erlebte deshalb auch Einsatzleiter Hannes Stibl von der Hauptfeuerwache Bad Ischl, wie er sagt: "Die Gefahr des Durchzündens war hoch und hätte katastrophale Folgen nach sich gezogen".

In der Wohnung über der Küche wurde mittels Spezialsägen der Boden aufgeschnitten. Auch von der Küche aus begannen die Atemschutztrupps den Plafond zu öffnen. Erst dann konnte der Brand vollständig gelöscht werden. Durch das Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert werden, der Sachschaden dürfte dennoch beträchtlich sein.

Gegen 18 Uhr konnten die Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache Bad Ischl, der Freiwilligen Feuerwehren Pfandl und Jainzen, sowie der Feuerwachen Perneck, Reiterndorf und Rettenbach-Steinfeld-Hinterstein wieder einrücken. Die Freiwillige Feuerwehr Lauffen wird noch bis in die späten Abendstunden als Brandwache am Einsatzort anwesend sein, hieß es seitens der Einsatzkräfte.