Brand in Mehrparteienhaus in Wolfsegg

In In einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus war aus noch ungeklärter Ursache Feuer ausgebrochen. Ein Nachbar entdeckte den Brand. Die Bewohner und Nachbarn konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Fünf Personen wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache stand Mittwochfrüh noch nicht fest, insgesamt waren neun Feuerwehren im Einsatz.