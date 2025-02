Brand in Mehrparteienhaus in Bad Ischl: "Beißender Rauch"

„Brandverdacht, Rauch in Stiegenhaus“: Mit dieser Einsatzmeldung wurden am Samstag kurz nach 14 Uhr die Feuerwehren Bad Ischl und Reiterndorf alarmiert. In einer der Wohnungen eines Mehrparteienhauses war eine Mikrowelle in Brand geraten. Die Rauchmelder im Stiegenhaus hatten angeschlagen, die Bewohner bemerkten bereits starken Brandgeruch im ganzen Haus.

Nachbarschaftshilfe ist bei den dort lebenden Personen keine leere Worthülse: Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, hatten bereits alle das Haus verlassen. Die Nachbarn halfen sich gegenseitig und stellten sicher, dass niemand zurückblieb, wie die Feuerwehr am Samstagnachmittag berichtete.

Starke Rauchentwicklung im 2. Obergeschoss

Beim Eintreffen begannen die Kameraden sofort mit der Belüftung, ein Atemschutztrupp begab sich zur Brandbekämpfung ins Gebäude. Ab dem 2. Obergeschoss hatte sich bereits starker Rauch ausgebreitet. "Der Rauch war beißend. Die Mikrowelle, die auf dem Ceranfeld des Ofens gestanden ist, war völlig verschmort. Dass im Stiegenhaus Rauchmelder installiert waren, war ein großes Glück. Andernfalls wären die anderen Bewohner nicht so schnell auf den Brand aufmerksam geworden", sagt Hannes Stibl von der Feuerwehr Bad Ischl im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Binnen kurzer Zeit gelang es den Brand zu löschen. Die Mikrowelle wurde ins Freie gebracht, nach einer Nachkontrolle der Brandstelle konnten die Feuerwehren kurz nach 15 Uhr wieder einrücken.

Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Die betroffene Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar. Ob der Brand aufgrund eines Defektes der Mikrowelle ausbrach oder eine Platte des Ceranfeldes heiß wurde, ist laut Feuerwehr derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

