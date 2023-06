Brand bei Gasleitung in Roitham - ein Verletzter

Einen Brand in einem an ein Grundstück angrenzendes Waldstück entdeckte eine 39-Jährige am Mittwochmittag. Aus dem Boden, in dem zwei Gasleitungen verlaufen, kamen Flammen und griffen auf Bäume und Sträucher über. Die Frau rief ihren 36-jährigen Mann zur Hilfe, der mit dem Hoflader zum Brandort fuhr und versuchte, die Flammen zu löschen.

Dabei verbrannte sich der Mann an den Beinen, woraufhin er die Feuerwehr verständigte. Der Brand konnte vorerst unter Kontrolle gebracht, aber nicht gelöscht werden. Die defekten Gasleitungen im Boden entflammten den Brand immer wieder. Die umliegenden Sträucher und Bäume mussten gefällt und abgetragen werden.

Der Gasversorgungsanbieter veranlasste eine Abschaltung der Gasleitung in den betroffenen Regionen, wodurch der Brand gegen 16:30 Uhr gelöscht werden konnte. Der Verletzte wurde mit der Rettung Vorchdorf ins Krankenhaus eingeliefert. Wie es zu dem Brand kommen konnte, soll durch Grabungsarbeiten eruiert werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper