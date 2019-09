Bootshütte stand in Vollbrand

Der 54-Jährige und seine Ehefrau aus Innerschwand hatten gegen 21:45 Uhr bemerkt, dass ihre hölzerne Hütte am See brannte. Als sie die Feuerwehr alarmierten, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Im Einsatz standen neben der Polizei die Feuerwehren aus Innerschwand am Mondsee, Mondsee und Tiefgraben. Sie brachten das Feuer rasch unter Kontrolle. Was den Brand ausgelöst hat und wie hoch der Schaden ist, muss noch ermittelt werden. In der Bootshütte befanden sich eine Zille mit einem Außenbordmotor und Fischereiutensilien.

Die Feuerwehr Tiefgraben zeigt auf Facebook Fotos vom nächtlichen Einsatz:

