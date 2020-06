Boot stürzte beim Putzen um: 54-Jährige schwer verletzt

Als sich die Frau unterhalb des vier Tonnen schweren Bootes, knickte eine Stütze ein und stieß sie mit voller Wucht um. Die Schwerverletzte aus dem Bezirk Linz-Land wurde mit dem Rettungshubschrauber zum Linzer Unfallkrankenhaus gebracht, informiert die Polizei am Abend.

Das Unglück ereignete sich gegen 14.50 Uhr, als die 54-Jährige gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten (56) das Boot am Lagerplatz in Seewalchen reinigte. Das Boot befand sich am Anhänger, so die Polizei.

