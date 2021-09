Blaue Hochburg, aber Bürgermeister weg

SANKT GEORGEN AM FILLMANNSBACH. "Ja, ja. Das stimmt schon. Wir sind wieder ganz vorne gelandet", sagt Franz Wengler. Das ist der FP-Politiker schon gewohnt – immerhin erzielt St. Georgen am Fillmannsbach oft blaue Rekordergebnisse. Trotzdem ist die Stimmung beim 56-jährigen Landwirt, der seit acht Jahren Bürgermeister in Sankt Georgen ist, im Keller.

Was hilft es schon, wenn die FPÖ mit 42,2 Prozent in der kleinen Gemeinde im Bezirk Braunau oberösterreichweit ihr bestes Ergebnis bei der Landtagswahl eingefahren hat, gleichzeitig aber der Bürgermeistersessel verlorenging? Kein Wunder, dass Wengler an diesem Montagvormittag nach der alles entscheidenden Wahl viel seufzt.

Ein gutes Gefühl habe er gehabt und gedacht, dass ihn die Gemeindebürger wieder zu ihrem obersten Vertreter wählen würden. Doch das wird nun der erst 32-jährige Gerhard Luger von der ÖVP. 54,9 Prozent der St. Georgener haben bei der Bürgermeisterwahl für Luger gestimmt, 45,1 Prozent für Wengler. Auch bei der Gemeinderatswahl liegt die ÖVP mit 54,8 Prozent klar vor der FPÖ (45,2) – weitere Parteien sind nicht angetreten.

Bis zur Angelobung des neuen Gemeinderats am 19. Oktober ist Wengler noch Bürgermeister, dann muss er dem Neuen Platz machen. Hart sei dies, und alles andere als einfach. Aber Faktum sei, "es gibt noch etwas anderes als Politik". Dies auch zu leben, "muss ich erst wieder lernen". (eda)