Bis zu 1750 Euro pro Kind von der Steuer absetzen

Durch die ökosoziale Steuerreform wird unter anderem der Familienbonus erhöht. Davon können im Bezirk Vöcklabruck exakt 27.191 Kinder profitieren. Der Steuerabsetzbetrag, der Eltern bares Geld bringt, wird ab 1. Juli auf 2000 Euro pro Kind und Jahr angehoben.

Es sei gut und gerecht, dass Familien mit Kindern in hohem Ausmaß von der aktuellen Steuerentlastung profitieren würden, sagen die Bezirksobfrau des OÖVP-Arbeitnehmerbundes ÖAAB, Manuela Gschwandtner, und der Vöcklabrucker VP-Bezirksparteiobmann LAbg. Christian Mader. "Sie leisten nicht nur in Zeiten der Pandemie einen besonders wertvollen Beitrag in unserer Gesellschaft." Für Kinder ab 18 Jahren, für die Familienbeihilfe bezogen wird, erhöht sich der Familienbonus von bisher 500 Euro auf 650 Euro pro Kind und Jahr. Alleinverdienende und Alleinerziehende, die wenig oder gar keine Lohn- oder Einkommensteuer bezahlen, profitieren von der Erhöhung des Kindermehrbetrages von 250 auf 450 Euro jährlich pro Kind. Dieser wird als Negativsteuer ausbezahlt.

Da die Erhöhung erst mit 1. Juli in Kraft tritt und der Familienbonus monatlich betrachtet wird, besteht im Jahr 2022 die Möglichkeit, 1750 Euro pro Kind von der Steuer abzusetzen. Für Kinder ab 18 Jahren sind es für 2022 575 Euro bzw. beim Kindermehrbetrag 350 Euro pro Kind. Ab 2023 können dann die vollen Erhöhungen geltend gemacht werden.