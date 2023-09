Bildgewaltiger Beitrag zum Kulturhauptstadtjahr 2024

Nun liegt die Ausgabe 2024 – die insgesamt elfte – vor, und abermals ist sie eine Sammlung von prächtigen Fotos, die rund um den Traunsee entstanden sind, so wie das obige beim Hois’n-Wirt in Gmunden aufgenommene Oktoberbild eines goldenen Herbstes. "2024 ist ja das Kulturhauptstadtjahr, und ich glaube, genau dazu passen meine Fotos sehr gut", sagt Ladin. Das Layout des Kalenders stammt wie immer von Co-Herausgeber Martin Stockhamer ("StolliGraphic"). Erhältlich ist dieses fotografische Meisterwerk in Gmunden bei Poetenblau – der Buchladen (Rinnholzplatz 4), bei Thalia im Salzkammergut Einkaufspark, in der Tabaktrafik am Klosterplatz Berta Oberwallner sowie in Altmünster bei Fotoshop Traunsee (Marktstraße 14) und bei Schreiben Lesen Schenken Eva Haas (Marktstraße 24).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper