Bilder mit Moos: Zwei Mondseerinnen setzten im Lockdown Geschäftsidee um

MONDSEE. Die beiden Jungunternehmerinnen Daniela Weinhäupl und Daniela Stattmann aus Mondsee veredeln mit Moos alte Bilderrahmen, kleiden mit dem Naturmaterial Holzwaben fürs Kinderzimmer aus und bringen mit der Serie "MOOS.PUR" einen 3D-Effekt auf Wände. Die Geschäftsidee entstand im ersten Lockdown 2020, die Gründung der Mooserie erfolgte nur wenige Monate später. Viele umgesetzte Aufträge später können die beiden Frauen behaupten: "Auch inmitten einer Krise kann Neues entstehen."

Bemooste Vintage- und Eichenholzrahmen, bunte Holzwaben oder "Moos.geschneiderte" Wandflächen in verschiedenen Farben und unterschiedlichen Größen: Daniela Weinhäupl und Daniela Stattmann haben mit der Mooserie die gemeinsame Leidenschaft für Interior-Design und Natur zum Business gemacht. "Unsere handgefertigten Moosbilder eignen sich für alle Räume und je nach Serie ist für jeden Einrichtungsstil etwas dabei. Die Einfachheit dieses Naturproduktes macht es zu einem Einzelstück für die eigenen vier Wände", erklärt Weinhäupl.

"Wir verarbeiten ausschließlich zertifiziertes und nachhaltig geerntetes Moos aus Finnland, Nord- und Mitteleuropa. Es wird nach strengen Regeln des Umwelt- und Artenschutzes angebaut und von Hand geerntet. Und das Beste: Unser Moos ist absolut pflegefrei", sagt Stattmann. "Moosbilder und -wände eignen sich dazu, Raumklima und Raumakustik zu verbessern. Durch ihre feuchtigkeitsregulierende Wirkung können bemooste Wandflächen einen Beitrag zur Luftqualität leisten, und ab einer gewissen Fläche sind Moosbilder auch ausgezeichnete Schallabsorber, beispielsweise in Großraumbüros oder Hotels." Auch als Geschenke für Privat- und Firmenkunden werden die Mooserie Moosbilder häufig angefragt: Für einige Unternehmen haben Weinhäupl und Stattmann bereits individuelle Kundenpräsente gefertigt. Für die Zukunft haben die beiden Frauen große Pläne: Das Sortiment wird erweitert und neben den Privatkunden sollen auch Firmenkunden angesprochen werden. Auch eine eigene, nachhaltige Hochzeitsedition steht auf dem Businessplan.

Im Onlineshop www.mooserie.com kann man Moosbilder in verschiedenen Designs wählen. Mit "Moos.geschneidert" wenden sich die Unternehmerinnen an all jene, die individuelle Wünsche bezüglich Format, Moosfarbe etc. haben.

Informationen zu den Moossorten, wie das Moos in den Rahmen kommt und was eine Brieffreundschaft ihrer Töchter mit der Unternehmensgründung der beiden Mondseerinnen zu tun hat, erfahren Interessierte ebenfalls auf der Homepage.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.