Bibliotheken laden zum nächtlichen Schmökern ein

Am Freitag steigt die zweite oberösterreichische "Lange Nacht der BibliOÖtheken", bei der sich die öffentlichen Büchereien (meist bis 21 Uhr) als kulturelle Nahversorger und Treffpunkt für Lesebegeisterte präsentieren. Im Bezirk Vöcklabruck nehmen elf Bibliotheken daran teil.

Die Stadtbibliothek Attnang-Puchheim lädt zur Lesung mit dem Schwanenstädter Krimi-Autor Herbert Dutzler ein (20 Uhr, Maximilianhaus). Gruselig wird’s in der Bibliothek der Pfarre Weyregg um 18 Uhr (Kinder ab fünf Jahren) bzw. 19 Uhr (ab acht Jahren). In Kooperation mit der Sternwarte Gahberg lädt die Bibliothek Lenzing zu einem Abend über Astronomie ein (ab 17 Uhr). Geschichten und Basteln gibt es für Kinder in der Pfarrbücherei Vöcklabruck (ab 17 Uhr). Rätsel und Spiele rund um Harry Potters Zauberwelt stehen auf dem Programm in der Bibliothek Ungenach (18 Uhr). Mini-Geschichten von Hermine Glück gibt es in der Bibliothek der Pfarre Ottnang zu hören (16 Uhr). Gruselgeschichten der Volksschüler werden in der Bibliothek Neukirchen/V. vorgelesen (19 Uhr). In der Bibliothek der Pfarre Schörfling gibt es ein Kinderbuchkino (18 und 19 Uhr). Spukgeschichten mit Nachtwanderung stehen in der Bibliothek der Pfarre Ampflwang auf dem Programm (19 Uhr). In der Bibliothek Schwanenstadt gibt es ab 18 Uhr ein Bilderbuchkino für Kinder, danach werden ausgewählte Neuerscheinungen vorgestellt, dazu spielt ein Ensemble der Musikschule.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.