BGF-Gütesiegel für Gmundner Ideal Kältetechnik

Fast 100 oberösterreichische Betriebe erhielten kürzlich das BGF-Gütesiegel für die Periode 2020 bis 2022, darunter auch die Firma Ideal Kältetechnik GmbH.

Unter dem Projektnamen "Ideal Arbeiten" hat sich das Gmundner Unternehmen einem BGF-Projekt verschrieben. Von 2017 bis 2019 wurden gemeinsam Belastungen am Arbeitsplatz erhoben, diese in konkrete Verbesserungsmaßnahmen "übersetzt" und schließlich die entsprechenden Lösungen von der Geschäftsführung beschlossen und umgesetzt. Die Verleihung des Gütesiegels an Andrea Herzog und Hannes Roitner samt der Ideal-Geschäftsführung (Franz Herzog, Johannes Gruber und Claus Schmidt) erfolgte bei einer Feier in Traun.