Bezirksweite LJ-Aktion "Gewaltig nachhaltig"

Käferbefall, Windwurf und Schneedruck sind Probleme, die die Forstwirtschaft derzeit stark beschäftigten. Auch heuer erwarten Experten starken Käferbefall aufgrund des trockenen Frühlings. Die größten Schäden trugen Bäume im Alter von 30 bis 50 Jahren davon. Damit sind teilweise weite Flächen des Waldes, der in rund zwei Generationen erntereif wäre, zerstört worden.

"Wir als Landjugend Bezirk Vöcklabruck haben daher das Projekt ‚Gewaltig nachhaltig – Landjugend setzt Bäume und schafft Lebensräume‘ gestartet, das sich mit diesem Thema auseinandersetzt", sagt Bezirks-LJ-Leiterin Claudia Humer. "Die Idee ist, für jedes Landjugendmitglied im Bezirk einen Baum zu pflanzen." In Summe wurden seit April 1500 Baumsetzlinge verteilt und in Wäldern, aber auch auf Ortsplätzen und in Parks gepflanzt.

Die Bezirkslandjugend Vöcklabruck hat ein Spendenkonto eröffnet. Humer: "Mit einer Spende von nur fünf Euro werden von uns zwei Bäume angekauft und in den betroffenen Gebieten gepflanzt. Der Restbetrag geht als finanzielle Unterstützung an Betroffene."

Wer spenden möchte, bitte an IBAN AT50 3471 0802 0505 3814.