Bis 2030 (also bereits in siebeneinhalb Jahren) will Österreich seinen Strom zu 100 Prozent klimaneutral aus erneuerbaren Energien erzeugen. Wind- und Wasserkraft lassen sich aber kaum noch ausbauen. Auch bei der Biomasse zeichnen sich Grenzen ab. Das größte Wachstumspotenzial hat die Photovoltaik, die nebenbei auch noch die günstigste Form der Ökostromerzeugung ist. Doch nachts und im Winter fehlt die Kraft der Sonne. Zu Mittag und im Sommer wird dagegen Überschuss produziert.