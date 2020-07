Ausgerechnet in der Tourismushochburg St. Wolfgang gibt es für die eigene Bevölkerung kaum öffentliche Badeplätze. Die Uferzonen sind weitgehend in privater Hand und oft auch verbaut. Die Marktgemeinde hat deshalb eine Notlösung gefunden: St. Wolfganger, die sich eine Badekarte in der Nachbargemeinde Strobl kaufen, erhalten einen Zuschuss.