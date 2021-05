Betrunkener warf in Einkaufszentrum mit Glasflaschen um sich

Ein augenscheinlich betrunkener 58-Jähriger hat am Freitagnachmittag einen Polizeieinsatz in einem Einkaufszentrum in Vöcklabruck ausgelöst. Der aggressive Mann war aus unbekannter Ursache im Eingangsbereich des Shoppingcenters auf einen gleichaltrigen Security-Mitarbeiter losgegangen. Laut Zeugen soll er mehrfach mit der Faust und mit einer Glasflasche auf den Sicherheitsmann eingeschlagen haben.

Dabei soll der Verdächtige die Glasflasche zweimal aus nächster Distanz gezielt in Richtung des Kopfes des Sicherheitsbediensteten geworfen und diesen nur knapp verfehlt haben. Nur durch viel Glück und dank der schnellen Reaktion des Mannes kam es zu keiner schweren Verletzung, so die Polizei in ihrem Einsatzbericht. Polizisten nahmen den 58-Jährigen fest und brachten ihn auf die Polizeiinspektion Vöcklabruck, wo er zu den Vorwürfen befragt wurde.

Während der gesamten Amtshandlung zeigte der Verdächtige ein äußerst aggressives, ausfälliges und beleidigendes Verhalten allen Anwesenden gegenüber. Außerdem beschädigte er die Verständigungseinrichtung des Verwahrungsraumes. Auf Anordnung der Staatsanwalt Wels wurde der 58-Jährige in die Justizanstalt Wels gebracht.