Betrunkener Lenker demolierte Leitpflöcke und Parkbank

Der Betrunkene aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am Mittwoch gegen 22.30 Uhr mit seinem Auto auf der Seewalchener Landesstraße von Frankenmarkt in Richtung Berg im Attergau. Im Ortschaftsbereich von Königswiesen geriet er auf die linke Fahrbahnseite und in den Straßengraben. Dabei beschädigte er auf einer Länge von etwa 200 Metern sämtliche Leitpflöcke, Schneestangen und eine Parkbank. Der 33-Jährige setzte seine Fahrt fort, ohne sich bei der Polizei zu melden.

Verlorenes Kennzeichen führte zu ihm

Die Polizei fand an Ort und Stelle eine Nummerntafel, die der Betrunkene verloren hatte. Dadurch konnte sie den Lenker ausforschen. Etwa zehn Stunden nach dem Unfall führten die Beamten einen Alkotest durch: Dieser ergab 0,76 Promille, wie die Polizei berichtet. Der Mann wird angezeigt.

