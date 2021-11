Betrunkener ging auf Polizisten los

Der offensichtlich betrunkene Mann hatte zuvor Mitarbeiter und Kunden der Tankstelle belästigt, weshalb die Polizei gerufen wurde. Als die Polizeibeamten eintrafen bediente sich der Mann gerade, ohne eine FFP2-Maske zu tragen, an einem Kühlregal, berichtete die Polizei am Samstag. Nachdem er, nach einer entsprechenden Aufforderung, bezahlt und die Tankstelle verlassen hatte, soll er plötzlich begonnen haben, die Polizisten zu beschimpfen. Anschließend soll er auf einen Polizeibeamten losgegangen sein, ihn gestoßen und versucht haben, ihn mit der Faust zu schlagen, so die Polizei in einer Aussendung. Die anderen Beamten konnten den Mann überwältigen und festnehmen.

Auf der Polizeiinspektion habe der Mann die Polizisten bedroht, dass er sie "ausfindig und fertig machen" werde und "Blut fließen" werde. Weil er um sich getreten haben soll, wurden ihm zusätzlich zu Handfesseln auch Fußfesseln angelegt, heißt es in der Aussendung.

Die Staatsanwaltschaft Wels ordnete Anzeige auf freiem Fuß an.