Betrunkener Geisterfahrer (23) auf A1 bei Mondsee eingeschlafen

Die Polizei hatte Mühe, den Mann zu wecken, wie sie berichtete.

Nachdem mehrere Verkehrsteilnehmer einen Geisterfahrer in einem Baustellenbereich im Raum Mondsee gemeldet hatten, machten sich Streifen auf den Weg, um ihn von der Autobahn zu holen. Sie fanden ihn schlafend in seinem Wagen. Der 23-Jährige war am rechten Fahrstreifen stehengeblieben, hatte das Licht ausgeschaltet und sich auf dem Fahrersitz zur Ruhe begeben. Ein Alkotest ergab 1,6 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.

