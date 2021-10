Betrunkener E-Scooter-Fahrer stürzte schwer

Zu dem Sturz war es bereits am Freitagabend in Vöcklamarkt (Bezirk Vöcklabruck) gekommen. Der 51-Jährige fuhr von einem Tankstellenparkplatz Richtung Frankenburger Landesstraße. Dabei geriet der Scooter mit dem Vorderrad in ein Schlagloch. Es kam zu einem Sturz, bei dem sich der Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck am Kopf verletzte. Er wurde ins Salzkammergut-Klinikum gebracht. Weil er betrunken mit dem Scooter unterwegs war, muss der Lenker mit einer Anzeige rechnen.