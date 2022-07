Betrunkener bedrohte Vereinsmitglied mit Bierkrug

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sind am Wochenende zwei Beamte, die privat bei einem Fest in der Traunseestadt zu Gast waren, verletzt worden. Die Männer hatten beobachtet, wie ein 25-Jähriger am Samstag gegen 23.15 Uhr einen Mitarbeiter jenes Vereins, der die Feier organisiert hatte, mit einem Bierkrug bedrohte.

Die beiden Polizisten, ebenfalls Mitglieder des Vereins, stellten sich in den Dienst und versuchten, den betrunkenen 25-Jährigen zu fixieren. "Sie deklarierten sich mehrmals und deutlich als Polizisten", heißt es von der Pressestelle der Polizei Oberösterreich. Bis Verstärkung eintraf, hielten sie den Angreifer fest. Der junge Mann wehrte sich dabei so heftig, dass die beiden Polizisten verletzt wurden.

Zudem soll er die Beamten wüst beschimpft und bedroht haben. Nachdem zwei Polizeistreifen die Amtshandlung übernommen hatten, wurde der Sachverhalt aufgenommen und weiter erhoben. Der 25-Jährige wird der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt, so die Polizei.