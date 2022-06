Betrunkene Radfahrerin kollidierte mit ihrem Ehemann

Die 40-jährige Frau und ihr um sieben Jahre älterer Ehemann waren nach einem Umtrunk gegen 21 Uhr auf der L1308 von Eisengattern kommend in Richtung Kaltenmarkt unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Radfahrer

Bei dem Sturz wurde die Frau, die voran gefahren war, so schwer verletzt, dass sich mit dem Notarzthubschrauber "Martin 3" in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht werden musste. Alkomattests ergaben Werte von 0,66 Promille bei der Frau und 0,74 Promille bei ihrem Ehemann, teilte die Polizei am Sonntagvormittag mit.